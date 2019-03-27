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Зоря та Маріуполь зіграли внічию в спарингу

18:09 74 Читать на русском
Зоря та Маріуполь зіграли внічию в спарингу
Зоря / ФК Зоря

Зоря в контрольному матчі зіграла внічию з Маріуполем.

Товариський матч

Зоря – Маріуполь – 2:2

Голи: Будківський, 53, Литвин, 58 – Мишньов, 30, Федорчук, 76 (пен.)

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Зоря під час міжнародної паузи провела контрольний матч із Маріуполем, повідомляє офіційний сайт луганців.

У першому таймі хавбек азовців Дмитро Мишньов відкрив рахунок у зустрічі, але після перерви протягом 6 хвилин Зоря забила двічі зусиллями Пилипа Будківського та Дмитра Литвина. На 76-й хвилині Маріуполь заробив пенальті, яке реалізував Валерій Федорчук.

Прес-служба "чорно-білих" вже встигла повідомити, що команда зіграє спаринг проти Металурга Запоріжжя, у місті якого базується. Матч відбудеться 28 березня о 12:00.

Теги
Товариські матчі Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь
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