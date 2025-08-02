Зоря та ЛНЗ зустрілись у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги 2025/26. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Початок матчу був за ЛНЗ – черкащани більше володіли ініціативою, але моментів було мінімум. Зоря почала вирівнювати гру після хвилини 10-ї, але все обірвала повітряна тривога – на 17-й хвилині команди вимушено пішли до роздягалень. Поєдинок перервали трохи понад пів години, але ця пауза командам не пішла. Хоча Яніч ледь не забив у ворота ЛНЗ на 20-й хвилині після подачі з кутового, але його удар головою влучив у поперечку!

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Мав непоганий момент Саленко, але пробив повз ворота. Вакула намагався розстріляти ворота після розіграшу кутового, але захисник ЛНЗ встиг заблокувати постріл. Черкасці відповіли класним моментом Танковському, якому приховану передачу віддав Яшарі – трохи неточно. В підсумку, до кінця тайму голів глядачі не побачили, хоча на трибунах були і досить відомі люди: тренер збірної України U-19 та U-20 Дмитро Михайленко, екс-гравець "синьо-жовтих" Євген Шахов, шеф-скаут Металіста 1925 Андрій Полунін та Младен Бартуловіч.

Перед початком другого тайму оператор вихопив досить кумедний епізод. Нападник Колоса Даниїл Алефіренко, який є вихованцем Зорі, завітав на гру своєї колишньої команди разом зі своєю пасією. Футболіст намагався прикрити зону декольте своєї обраниці, яка, схоже, не дуже була задоволена.

На старті другого тайму ЛНЗ втратив фактично стовідсоткову нагоду. Беннетт отримав чудову розрізну передачу з глибини, увірвався у штрафний з лівого флангу і прострілив на вільного Дениса Кузика (вихованця Динамо), який примудрився не влучити у порожні ворота.

Подібних супермоментів більше не було, але шанси забити не зникли. Сапутін врятував Зорю після пострілу Геннадія Пасіча. Мали моменти Яшарі та Проспер, а у Зорі вирвати перемогу міг Башіч, який пробив трохи вище воріт. В підсумку, нічия 0:0.