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Зоря скасувала один зі спарингів на турецькому зборі

15:11 295 Читать на русском
Зоря скасувала один зі спарингів на турецькому зборі
Фк Зоря

У плани луганської Зорі на зимових зборах довелося вносити корективи.

Спаринг Зорі проти Челіка скасований через зміни в планах боснійської команди, повідомляє офіційний сайт луганців.

Зоря взяла на збори до Туреччини 27 футболістів, серед яких – два новачки

Додамо, що контрольний поєдинок з Челіком був запланований на 22 січня. Таким чином, в цей день Зоря зіграє тільки з польським Лодзем.

Також на першому зборі команда Віктора Скрипника проведе товариські матчі з польським Пястом і сербським Вождовацем.

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Додамо, що на зимову перерву луганці пішли на третьому місці в українській Прем'єр-лізі з відставанням від Динамо у два очки. Свій перший офіційний матч у 2020 році Зоря зіграє 22 лютого проти Маріуполя.

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