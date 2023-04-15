Зоря в рамках центрального матчу 21-го туру УПЛ зустрінеться з СК Дніпро-1. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Нинішній тур був дуже небезпечним для Зорі та СК Дніпра-1, адже команди могли втратити очки й підпустити Динамо на близьку дистанцію. Втім, "біло-сині" несподівано розписали нічию з Рухом – і це змінює всю парадигму протистояння. Тренери та футболісти можуть на деякий час забути про киян, сконцентрувавшись на битві за ЛЧ.

Тепер існує сенс зіграти розкутіше й поборотись за три залікових бали, а не працювати над захистом гарантованого одного. Приз за перемогу надзвичайно жирний – Зоря отримала шанс наблизитись до другої позиції на відстань двох очок, а СК Дніпро-1 може скоротити відставання від Шахтаря до мінімуму. Та і відрив від луганців досягнув би аж семи пунктів.

Зоря більше подобалась вболівальникам та експертам на початку другого кола. Підопічні Патріка ван Леувена здобули чотири поспіль звитяги із сумарним рахунком 10:3, прибивши на своєму шляху Ворсклу та Динамо.

Лише з киянами "чорно-білі" провели напружений поєдинок з мінімумом моментів. В усіх інших випадках команда розривала суперників, забиваючи мінімум тричі. Навіть два пропущених голи вже на старті зустрічі не були перепоною для тріумфів.

У всій цій красі часто забували про важливий нюанс. Луганці грали проти слабких оборон і часто діяли на зустрічних курсах, за постійної наявності простору. У такому сценарії Зоря виглядає шикарно, швидко відбираючи м'яч і караючи передачами на хід технічним вінгерам – а от здатність ламати низькі блоки при 60-65% володіння викликала серйозні сумніви. Вони знайшли своє підтвердження у поразці від Кривбаса (0:1) тиждень тому.

Втім, сьогодні луганцям пощастило. СК Дніпро-1 точно не відповідає критеріям "автобусу" й не здатний ефективно зіграти у такому режимі – занадто вразлива у "жовто-чорних" оборона. Навіть Львів у попередньому турі забив їй два голи, та й інші матчі навесні подарували суперникам значну кількість моментів. Під пресингом же захисники "спортклубівців" сиплються моментально.

СК Дніпро-1 завжди дає розбігатись своїм опонентам. Заковика полягає в тому, що атакувальний і кадровий потенціал компенсує цю проблему. Поки всі страждають від традиційної для УПЛ слабкої реалізації, дніпровці забивають по три голи за 15 хвилин.

Щоправда, без хімії між Піхальонком і Довбиком колектив перетворюється з прекрасного лебедя в гидке каченя, однак сьогодні суперзірки в строю. До речі, попередній матч проти Зорі завершився розгромною перемогою з хет-триком Довбика.

Нині ж хорошу форму набрали і фулбеки СК Дніпро-1, що неабияк важливо для матчу проти Зорі. На флангах буде простір – і Каплієнко з Пасічем непогано його використовують (а ще є круті Хайнер і Маттаріта). Зокрема, саме з флангів прийшла більша частина голів у ворота Львова.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура, Данченко, Чурко, Кирюханцев – Адамюк, Амаш, Лучкевич, Пуріта

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – СК Днпро-1

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин – Дришлюк, Бражко – Антюх, Шахов, Булеца – Русин

СК Дніпро-1: Рибак – Пасіч, Сваток, Сарапій, Каплієнко – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – результативна нічия або перемога СК Дніпро-1

Дніпровці забагато дозволяють суперникам і часто провалюють тривалі ігрові відрізки. Луганці ж серед представників топ-4 з відривом лідирують за показником очікуваних пропущених голів. При цьому СК Дніпро-1 і Зоря мають потужну групу атаки – а значить сьогодні їй буде де розбігатись.

Восени "спортклубівці" влаштував розгром, однак тоді розклад був простішим. Підопічним Патріка ван Леувена не вистачало зіграності (чого не можна побачити зараз), а команда Олександра Кучера була на злеті. Нині ж суперники приблизно рівні.

Бойова нічия за такого розкладу здається доволі логічним результатом, однак букмекери невеличку перевагу віддають СК Дніпро-1. "Жовто-чорні" значно кращі в позиційному наступі й не поступаються "чорно-білим" при грі на зустрічних курсах, а наявність Довбика з Піхальонком можна назвати особливою перевагою. Втім, Зоря по ходу своїх матчів стабільніша за "спортклуб".

З огляду на всі ці фактори, можна зробити такий прогноз – або підопічні Олександра Кучера здобудуть перемогу, або все завершиться внічию. І чомусь існує стійка впевненість, що буде пробито ТБ 2,5.

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