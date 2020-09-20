Луганська Зоря грала з донецьким Шахтарем. Поєдинок виявився, як завжди, багатий на голи та був дуже принциповим для обох команд.

Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті

Марлос відкрив рахунок вже на початку зустрічі, а потім Кочергін відзначився дублем – другий м'яч був забитий після суперечливого пенальті. Зрівняв рахунок Кривцов та встановив остаточні 2:2 на табло. До слова, Шахтар не може обіграти Зорю вже у третьому матчі поспіль.