Гольова феєрія та суперечливий пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2
19:38 - Читать на русском
Зоря приймала Шахтар Реал у 3 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Шахтар.
28’ Владлен Юрченко
Марлос 17’
Сергій Кривцов 49’
17’ Марлос
28’ Владлен Юрченко
49’ Сергій Кривцов
Луганська Зоря грала з донецьким Шахтарем. Поєдинок виявився, як завжди, багатий на голи та був дуже принциповим для обох команд.
Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті
Марлос відкрив рахунок вже на початку зустрічі, а потім Кочергін відзначився дублем – другий м'яч був забитий після суперечливого пенальті. Зрівняв рахунок Кривцов та встановив остаточні 2:2 на табло. До слова, Шахтар не може обіграти Зорю вже у третьому матчі поспіль.
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