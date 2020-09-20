Зоря – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
16:55 - Читать на русском
Зоря в рамках центрального матчу 3-го туру УПЛ приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
28’ Владлен Юрченко
Марлос 17’
17’ Марлос
28’ Владлен Юрченко
Матч 3-го туру УПЛ Зоря – Шахтар розпочався о 17:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "УНІАН", онлайн-відеотрансляція від "Football Hub" доступна в цій новині.
Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ
Стартові склади
Зоря:
Шахтар:
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