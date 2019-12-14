Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 18-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зоря стала головним ньюсмейкером минулого тижня, впевнено перегравши Динамо у Києві. Це не така вже й велика сенсація, враховуючи значну різницю в організованості футболу обох команд, однак легкість, з якою був битий віце-чемпіон, все одно вразила. "Мужики" без Лєднєва та Русина розірвали суперника на контратаках через зони фулбеків, завдавши майже вдвічі більше ударів (8:14, 5:8 – у площину) і два рази влучивши у поперечину. У киян також було два влучання в каркас, що стало наслідком переваги у повітрі – втім, у матчі з Шахтарем цей недолік у грі Зорі виглядає не так і критично.

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Тут можна згадати і про поки що найкращий матч УПЛ у цьому сезоні – харківські 4:3 між "гірниками" та "мужиками". Тоді підопічні Віктора Скрипника завдяки прекрасному пресингу вели з рахунком 0:2 вже у перші півгодини, змусивши чемпіона вмикати турбо-режим. Його наслідком стали три пропущених м'ячі за 15 хвилин, однак поступово гості вирівняли хід поєдинку, ледь не відігравшись. Цікаво, що за тиждень до цієї перестрілки луганці розписали нічию з Динамо (2:2), тож маємо круту статистику – у трьох зустрічах проти грандів Зоря забила 8 голів, зазнавши лише однієї поразки. Схоже, у нас з'явилася справжня третя сила.

Шахтар тиждень тому спокійно розгромив Олімпік, але більш важливою стала подальша поразка від Аталанти. Особливо примітними були перші 15 хвилин, коли бергамаски накрили "гірників" високим пресингом, легко змусивши суперника помилятися на власній половині поля – чемпіону України просто пощастило не пропустити на старті зустрічі. Зоря дуже схожа на Аталанту за стилем, тож на донеччан сьогодні очікає дуже непростий поєдинок. Тим паче, що проблеми у Луїша Каштру є не лише в ігровому плані.

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"Помаранчево-чорні", по-перше, лідирують у таблиці з відривом у 13 очок, що може зіграти з командою злий жарт – напівбразильський колектив у останньому матчі року за такого гандикапу ризикує просто не налаштуватися на суперника. Тайсон зібрав речі на Батьківщину завчасно, навмисно отримавши дискваліфікацію на матч проти Зорі – це стало причиною перепалки з Тарасом Степаненком у ЗМІ. Що може статися з Шахтарем в середині грудня в УПЛ, та ще й на виїзді, прекрасно демонструє поєдинок проти Зорі дворічної давнини, коли "мужики" здобули вольову перемогу в компенсований час. Сьогодні існує дуже велика вірогідність повторення провалу.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря провела 43 матчі проти Шахтаря, відсвяткувавши перемогу лише у п'яти зустрічах. 37 поєдинків виграли "гірники" і лише одного разу команди розійшлися нічиєю – у Харкові в жовтні 2018 року (1:1). Статистика УПЛ: 40 матчів, 35 перемог Шахтаря, 5 виграшів Зорі, 1 нічия.

2. Загальний рахунок протистояння – 110:30 на користь Шахтаря. В рамках УПЛ – 104:27.

3. Зоря найбільше голів за матч в УПЛ пропустила саме від Шахтаря – 7 м’ячів.

4. Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх 20-ти матчах УПЛ (54 м'ячі).

5. Шахтар не знає поразок в Чемпіонатах з 11 серпня 2018 року вже 46 матчів поспіль (+39=7), а на чужих полях – 22 гри (+20=2).

6. Зоря на своєму полі не пропускає голів з 19 жовтня впродовж 343-х хвилин.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Хомченовський, Чеберко – Тайсон

Орієнтовні склади на матч Зоря – Шахтар

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Кабаєв, Русин

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Коноплянка – Мораєс

Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають Шахтар фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на звитягу донеччан становить 1,61, в той час як можливий тріумф Зорі оцінили аж у 5,00. В нічию букмекери також не вірять, поставивши на неї кф 4,20, однак при цьому найменший "кеф" на конкретний результат помітний поруч з рахунком "1:1" – 7,10.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Минулого тижня букмекери також недооцінили міць Зорі, але було б дивно побачити вищі коефіцієнти на грандів у їхніх матчах проти команд УПЛ. Якщо ж поглянути суто на футбольну складову, то луганців вже не можна назвати середячком чи безумовним андердогом зустрічі – у "мужиків" шикарна система пресингу та виходу з-під нього, а також стрімкі футболісти з хорошою реалізацією, завдяки яким вдається розірвати на контратаках будь-якого суперника. Матчі Зорі з Шахтерем і Динамо слугують яскравим прикладом сили команди Віктора Скрипника.

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"Гірникам", звісно ж, потрібно реабілітовуватись за поразку від Аталанти, тож луганцям буде несолодко. Втім, існують дуже великі сумніви щодо мотивації чемпіона – бразильці вже марять пляжами Копакабани, а не біганиною у холодному Запоріжжі в матчі з високою загрозою травми. В ігровому ж плані Зоря не дуже сильно поступається Шахтарю, тож фактор налаштування на гру матиме велике значення. Саме тому можна ризикнути, поставивши на перемогу "мужиків". Коли, як не зараз?

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