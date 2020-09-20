У попередніх сезонах протистояння Зорі з Шахтарем можна було назвати центральним у турі без усіляких "але", однак нині баланс сил змінився. Влітку луганці втратили провідних виконавців (Чеберко, Тимчик, Михайліченко), влаштували катавасію з відходом / поверненням Віктора Скрипника та провели неоднозначну трансферну кампанію – вона масштабна й гучна, але не всіх новачків хотів тренер, не всі підходять під його футбол, а рівень представників з чемпіонату Македонії насторожує апріорі. Як наслідок, Зоря провалилася на старті сезону, без особливих шансів згорівши Десні (1:3) та Маріуполю (0:1).

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Стилістично бронзовий призер УПЛ гне свою лінію, намагаючись контролювати м'яч та інтенсивно пресингувати. Проблеми також не змінилися – команда не може конвертувати контроль у моменти чи хоча б у вривання в штрафний, а інтенсивності вистачає лише на тайм. Пресинг є фундаментом, за відсутності якого валиться вся гра Зорі – це особливо було помітно в матчі проти Десни. Крім того, не вражають нові фулбеки, а в атаці світлою плямою поки можна назвати тільки Кочергіна. Оборона також не вражає – в голі Маріуполя, наприклад, Кулаков на дриблінгу знищив Абу Ханну, а про Топалова на лівому краю штрафного взагалі забули.

Словом, Зоря ніде не додала, але на тлі кадрових втрат сильно здала в грі. Прямо зараз луганці навіть близько не претендують на медалі – тут би хоча б у топ-5 втриматись. Попередній сезон вони також починали не без проблем, але тоді помітним був повільний прогрес і цікаві ідеї, та і тренер тільки приглядався до команди – зараз же навіть Віктор Скрипник виглядає блідою тінню себе минулорічного. Цілком можливо, що восени нас чекає тренерська відставка, а Олександр Бабич таки доїде до Запоріжжя.

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Врятувати статус сьогоднішнього поєдинку може тільки тривога щодо ігрової форми Шахтаря. Донеччани останній офіційний матч провели ще 25 серпня у Суперкубку, де поступилися Динамо, а в першому турі УПЛ "гірники" досить переконливо перемогли Колос (3:1) – але бразильці так сильно піжонили і недопрацьовували, що краще б вони програли. Тайсон же взагалі повідомив, що не продовжить контракт, розрахований до червня 2021-го. Усе це не додає міцності команді, але статус найкращої атаки УПЛ поки що нікуди не зник.

Головними проблемами Шахтаря залишаються жахлива робота захисників на стандартах та при подачах/кросах, але до цього вже звикли. Натомість за серпень-вересень став очевидним ще один мінус – Пятов не може нормально грати ногами та постійно обрізає команду, що критично позначається на здатності "гірників" виходити з-під пресингу. На лінії легендарний голкіпер також діє без старої залізної впевненості, тож у Зорі буде шанс. Луганці мінімум тайм можуть інтенсивно та грамотно накривати суперника на чужій половині, а дальніх ударів при Вікторі Скрипнику стало аж занадто багато.

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Кадрова ситуація

Проблема в тому, що найкращий виконавець дальніх ударів у Зорі – Дмитро Хомченовський – підхопив коронавірус. Сьогодні луганці не зможуть розраховувати на свого лідера, однак на всіх інших позиціях втрати відсутні. Дискваліфікованих у складі бронзового призера УПЛ також немає.

У Шахтаря ситуація стабільна – Ісмаїлі продовжує відновлення, Малишев (пам'ятаєте такого?) і Вакула залишаються у лазареті, а всі інші футболісти готові вийти на поле.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Шахтар

Зоря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Гречкін – Іванісеня – Циганікс, Юрченко, Кочергін – Кабаєв, Громов

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Патрік – Тете, Антоніо, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Зоря у попередньому сезоні давала бій чемпіону в кожному матчі, але навіть у найкращій своїй формі луганці не змогли запресингувати "помаранчево-чорних" та витримати їхній темп роботи. Нині ж у Віктора Скрипника зовсім інша за кадрами та можливостями команда, на тлі якої навіть Колос виглядає перспективніше – що вже говорити про Шахтар? Без Михайліченка та Тимчика йому важко, а тут ще й Хомченовський вилетів. При цьому сісти в "автобус" Зоря не може – не той стиль і не той підбір виконавців.

Шахтар переважає за всіма атакувальними показниками, однак вже місяць не виходив на поле в офіційних матчах. Це неодмінно позначиться на формі, тож очікувати якогось розгрому не варто. Той же Колос протягом тайму досить гідно стримував бразильців, але розсипався під високим темпом роботи "гірників" по перерві. Вірогідно, щось схоже станеться і сьогодні – у перші 45 хвилин поєдинок виглядатиме більш-менш конкурентно, а в другому таймі підопічні Луїша Каштру візьмуться за голову та розірвуть суперника.

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