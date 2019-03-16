Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Зоря приймає Шахтар у матчі 22-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зоря – Шахтар

16 березня, 17:00, Запоріжжя, "Славутич Арена"

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Для обох команд результат цього поєдинку не є критично важливим. Зоря вже забезпечила собі прописку у верхній шістці й матиме ще 10 турів для боротьби за бронзу, хоча існує ризик відпустити Олександрію на 9 очок – далеко не факт, що таку різницю вдасться відіграти. У Шахтаря залишається відрив від Динамо у 7 залікових балів, що в умовах УПЛ можна назвати комфортною перевагою, але навряд чи футболісти та тренери думатимуть про турнірні розклади до матчу. У таких зустрічах на перше місце виходить рахунок на табло.

Зоря навесні видала три абсолютно різні за якістю гри. У Києві луганці були розгромлені з непристойним рахунком (5:0), у наступному турі з Ворсклою вони самі влаштували побиття дітей (3:0), а тиждень тому в поєдинку проти Львова команда розписала нульову нічию. Юрій Вернидуб був нею задоволений, хоча 4 моменти за 90 хвилин та передостаннє місце в таблиці за кількістю гострих передач (дані Instat) – такий собі привід для гордості.

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Загалом, у минулому турі "мужики" опинилися у середині списків за якісними статистичними показниками, тож зрозуміти їх нинішній рівень важко. Луганці були знищені дуже сильною командою, перемогли дуже слабку й розписали нульову нічию з рівним собі – і незрозуміло, де була справжня Зоря. Матч проти Шахтаря повинен дати відповідь хоча б на те, наскільки вона складна для лідерів.

"Гірники" навесні також виглядали по-різному, але результат залишався однаковим. Перші два тури було важко занести в актив: проти Олександрії жахливо відіграла оборона, а в Одесі атака донеччан заграла як слід лише після години гідного спротиву Чорноморця – і витратила стільки сил, що більше одного голу забити не вдалося. Тим не менш, підопічні Паулу Фонсеки не пропустили жодного м'яча, а потім ще й знищили Карпати (5:0), що багато говорить про здатність представників УПЛ карати грандів за помилки й тримати рахунок під їх тиском.

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Як і у випадку із Зорею, висновки по Шахтарю робити непросто. Статистично вони тримаються на перших позиціях, але рівень суперників та стиль їх гри дозволяв набивати потрібні ТТД. "Помаранчево-чорні" розбили не такі вже й прості команди, але продемонстрували деяку схильність до складнощів при пододанні пресингу та парируванні контргри. Це було особливо помітно в єврокубках, а Зоря за своєю ігровою моделлю чимось схожа на Айнтрахт – вона також спеціалізується на швидкому поверненні м'яча та контрвипадах. Якщо "гірники" впораються і з луганцями, то можна буде остаточно констатувати вихід Шахтаря на пік форми й неспроможність УПЛ протистояти чемпіону.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою 39 поєдинків, з яких лише один завершився внічию – це був матч першого кола (1:1). Загалом же Зоря здобула 5 перемог, а Шахтар – 33. В рамках УПЛ луганці зіграли проти "гірників" 37 матчів (+5, =1, -31).

2. Загальний рахунок протистояння між Зорею та Шахтарем – 27:101. В рамках чемпіонату – 24:95.

3. Найбільша перемога Шахтаря над Зорею відбулася у сезоні 2015/2016, коли в рамках матчу 12-го туру УПЛ "гірники" розгромили луганців з рахунком 7:1. Цей же поєдинок є найбільш результативним в історії протистояння.

4. Зоря ніколи не перемагала Шахтар з різницею більше, ніж в один м'яч. Найбільшою перемогою луганців над "гірниками" можна вважати матч другого кола сезону 2015/2016, коли Зоря на виїзді виграла з рахунком 2:3.

5. Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивали у всіх 18-ти іграх УПЛ (52 м'ячі).

Кадрова ситуація

У Зорі лише одна, але дуже серйозна втрата – через перебір жовтих карток не зіграє Богдан Михайличенко. Лазарет команди пустий, але Сергій Майборода тренується за індивідуальною програмою й навряд чи потрапить у заявку. Натомість, луганці підсилились екзотичним новачком – 22-річним японським півзахисником Іцукі Уратою, який встиг пограти за всі молодіжні збірні своєї країни. Крім того, до роботи у загальній групі повернувся голкіпер Луїс Феліпе.

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Кадрова ситуація Шахтаря близька до ідеальної. Жоден футболіст не потрапив у список дискваліфікованих, а лазареті залишається лише Іван Ордець. Богдан Бутко нарешті повернувся до тренувань, але на матч не поїхав – як і Валерій Бондаренко, Веллінгтон Нем, Оларенваджу Кайоде та новачок команди Тете. Дані втрати для УПЛ важко назвати критичними.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Шахтар

Зоря: Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Литвин, Чайковський – Сілас, Арвеладзе – Караваєв, Громов, Хомченовський – Будківський

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Зоря може видати скільки-завгодно непереконливих матчів, але мотивація на Шахтар у її футболістів та тренерів просто неймовірна. За останні три роки луганці провели проти гірників 12 матчів – і лише три з них завершились з різницею у два й більше м'ячів на користь "гірників". У стількох же матчах "мужикам" покидали поле без забитих м'ячів, тож можна прогнозувати агресивний футбол і голи у воротах донеччан. Благо, їх оборона не є ідеалом надійності.

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Тим не менш, Шахтар є однозначним фаворитом цієї зустрічі. Представникам УПЛ витримати тиск його атаки більше години практично нереально, тому відстояти на нуль підопічним Юрія Вернидуба навряд чи вдасться. Поки що невідомо, наскільки луганці готові до гри проти грандів після пропущеного м'яча, але прецедент у Києві змушує замислитись над психологічною стійкістю ослабленого захисту Зорі. Без спротиву Сватка та Михайличенка бризильські мережива донеччан перед штрафним стануть особливо ефективними, тож можна прогнозувати перемогу Шахтаря – втім, легкою вона не буде.