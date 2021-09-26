СК Дніпро-1 та Зоря претендують на бронзові медалі й статус третьої сили в УПЛ, тож їхня зустріч на Дніпро-Арені стала центральною в 9-му турі. Дніпровці в разі перемоги увірвались би в топ-3, а луганці наблизились би до неї на мінімальну відстань – саме тому нічия нікого не влаштовувала. У господарів була ще й додаткова мотивація – у новому сезоні вони ще не обігрували претендентів на єврокубки.

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Команди бадьоро розпочали перший тайм. Рахунок міг бути відкритий у стартові 10 хвилин, однак постріл з лету з-за меж карного майданчика у виконанні Нельсона (новачка СК) пролетів над дев'яткою, а удар Сайядманеша головою після подачі від Кабаєва пройшов повз ближню стійку. Після цього луганці та дніпровці продовжили гру на зустрічних курсах – і на 17-й хвилині вона вилилась у пенальті! Це Нельсон збив Булецу у штрафному господарів. Втім, після перегляду відеоповтору арбітр скасував своє рішення.

Щастя підопічних Ігора Йовічевіча тривало недовго. На 21-й Зоря вилетіла у швидку контратаку, завершивши її прострілом з правого флангу та ударом Кочергіна. Кожокару парирував, однак Булеца зіграв на добиванні – 0:1! Щоправда, вже через три хвилини Довбик міг зрівнювати рахунок, обігравши Вернидуба й пробивши з лівого краю карного майданчика. Мацапура виручив луганців.

На жаль, друга половина першого тайму виявилась не такою цікавою. У Зорі травмувався Вернидуб, якого змінив Імереков, але господарі нічого цікавішого за кілька закидань на хід після відходу капітана гостей не створили. Лише в компенсований час їм вдалося загострити гру – це Довбик увійшов на правий край штрафного й пробив низом. Мацапура парирував.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги підопічних Віктора Скрипника. Другий же тайм розпочався за високої активності дніпровців – вони підняли темп і змарнували дві класні нагоди зрівняти рахунок. Так, на 50-й хвилині Довбик обікрав Цвека й викотив класну передачу під удар Когуту з близької відстані, однак Ігор так і не пробив. На 55-й же Піхальонок зі стандарту вистрілив у лівий кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На жаль, надого господарів не вистачило. Зоря швидко вирівняла хід зустрічі, організувавши кілька контрвипадів. Найбільш небезпечний з них завершився прострілом під вихід Сайядманеша віч-на-віч, але іранець і Кожокару не переграв, і в офсайд заліз. СК Дніпро-1 же в середині другого тайму мав лише удар Чуже з-за меж карного майданчика значно вище воріт. Ігор Коломойський на трибунах явно не був у захваті.

Під кінець же зустрічі підопічні Ігора Йовічевіча поплили. Спочатку Когут отримав дві жовті картки, залишивши команду у меншості, а на останніх хвилинах Зоря влаштувала "спортклубу" розгром. На 87-й Кочергін пройшов Сватка й з меж штрафного прошив Кожокару, а на 90+1-й свіжий Шахаб перехопив скидку Адамюка, пробивши у порожні – 0:3! Ну а на 90+6-й Кочергін встановив остаточний рахунок, отримавши пас від Луньова й з лівого краю карного майданчика розстрілявши ворота. 0:4.

Таким чином, Зоря набрала 17 очок, піднявшись на четверту сходинку в турнірній таблиці. Від третьої позиції підопічних Віктора Скрипника відділяє всього 1 заліковий бал, однак Десна за кілька годин може потіснити луганців вниз. СК Дніпро-1, маючи всього 16 пунктів, опустився на сьому позицію.

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