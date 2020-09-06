Товариський матч

Зоря – Олександрія – 4:0

Голи: Гладкий, 17, Громов, 25, Кабаєв, 32, Юрченко, 74

Гладкий дебютував за Зорю в переможному спарингу з Інгульцем – за команду Скрипника зіграв ще один потенційний новачок

Перший тайм видався доволі щедрим на забиті м'ячі. Зоря розпочала матч активно та вже на початку поєдинку вийшла вперед – Артем Громов віддав виважений пас на Гладкого, останній пробив без шансів для голкіпера. Через кілька хвилин Громов вже сам став автором забитого м'яча – 2:0.

Артем на цьому не зупинився та віддав ще один асист на 32-й хвилині. Цього разу Владислав Кабаєв парашутом перекинув м'яч через голкіпера у дальній кут. Олександрія створила дуже гострий момент наприкінці тайму, проте він не увінчався успіхом.

По перерві підопічні Шарана повинн були забивати перший гол, але Устимов не влучив у ворота. Олександрія мала ще декілька моментів, проте реалізація була на дуже поганому рівні. Натомість, забила Зоря – шедевральним парашутом з дальної дистанції відзначився Владлен Юрченко. 4:0 і команда Скрипника впевнено перемагає своїх опонентів у товариському матчі.

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