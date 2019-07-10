Зоря розпочне продаж квитків на матч кваліфікації Ліги Європи з наступного тижня – відома дата

Луганська Зоря з наступного тижня розпочне продаж квитків на матч 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який відбудеться у Запоріжжі.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про дату початку продажу квитків на матч 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Луганці розпочнуть реалізацію перепусток 19 липня.

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Ціна квитків – від 30 до 200 гривень. Поєдинок відбудеться 1 серпня на Славутич-Арені у Запоріжжі.

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