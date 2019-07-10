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Зоря розпочне продаж квитків на матч кваліфікації Ліги Європи з наступного тижня – відома дата

17:16 409 Читать на русском
Зоря розпочне продаж квитків на матч кваліфікації Ліги Європи з наступного тижня – відома дата
Зоря / ФК Зоря

Луганська Зоря з наступного тижня розпочне продаж квитків на матч 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який відбудеться у Запоріжжі.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про дату початку продажу квитків на матч 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Луганці розпочнуть реалізацію перепусток 19 липня.

Супряга приніс перемогу СК Дніпро-1 над Олімпіком, Зоря поступилася Шльонску

Ціна квитків – від 30 до 200 гривень. Поєдинок відбудеться 1 серпня на Славутич-Арені у Запоріжжі.

Нагадаємо, суперником команди Віктора Скрипника стане переможець пари Будучность – Нарва Транс.

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Теги
Ліга Європи Зоря Зоря Транс Транс Будучность Будучность Славутич-Арена
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