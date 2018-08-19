Зоря розписала нульову нічию з Олімпіком

У 5 турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря вдома не зуміла переграти донецький Олімпік (0:0).

Зоря у четвер пройшла в Лізі Європи португальську Брагу, а наступного тижня зустрінеться з РБ Лейпциг. Між єврокубками луганці приймали Олімпік, який протягом трьох попередніх турів жодного разу не програв.

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До середини першого тайму Зоря створила два перспективні гольові шанси, але Рафаель щоразу невдало діяв у завершальній стадії. "Чорно-білі" загалом виглядали краще, щоправда, видовища в матчі було обмаль – гра в атаці не клеїлася ні в кого.

По перерві творча імпотенція суперників нікуди не зникла, вболівальники продовжували насолоджуватися футболом без моментів. Бодай якусь гостроту Зоря створила після стандартів, але до голів все одно було далеко.

Під завісу зустрічі більше бажання виграти було в діях господарів. У компенсований час на ударну позицію вийшов Кочергін і потужно вистрілив повз ворота. Через декілька миттєвостей арбітр фінальним свистком зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Зоря і Олімпік набрали 8 і 6 очок відповідно та залишилися у верхній частині турнірної таблиці на 5-6 місцях.

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Україна. УПЛ, 5 тур

Зоря – Олімпік – 0:0