Зоря розкрила фінансові умови трансферу Караваєва в Динамо – луганці можуть ще заробити на переході Михайліченка

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, скільки Динамо заплатило за капітана луганців Олександра Караваєва, який цього літа перейшов у київський клуб.

"Звісно, Караваєв – це серйозна втрата для Зорі, але ми були готові до цього, адже розуміли, що у нас не такий високий рівень зарплат.

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За скільки ми його продали? 1,5 млн доларів плюс контракт Михайліченка. Це ще один мільйон, зараз є пропозиція щодо нього в розмірі 1 млн. Тому 2,5 млн доларів", – розповів Рафаїлов в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, Караваєв підписав контракт з Динамо на 4 роки. Гравець збірної України вже провів за киян 4 офіційні матчі та виграв Суперкубок України-2019. У зворотному напрямку вирушив Богдан Михайліченко, який став повноправним гравцем Зорі, уклавши 4-річну угоду.

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