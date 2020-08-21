Зоря розірвала контракт зі своїм захисником

Луганський клуб продовжує чистити свої ряди перед стартом нового сезону УПЛ.

Захисник Максим Білий більше не є гравцем Зорі, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Зоря визначилась із заявкою на сезон – без лідера, але з п'ятьма новачками

Контракт з футболістом було розірвано за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Білий провів на правах оренди у Русі, яка закінчилась 17 серпня. За львівський клуб 30-річний оборонець провів 10 матчів у Першій лізі і допоміг команді вийти в УПЛ.

У Зорю Максим перебрався з Маріуполя у січні 2019 року як вільний агент. Окрім вищеназваних клубів встиг пограти за хорватський Хайдук і російський Анжи. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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