Одразу кілька клубів УПЛ у п'ятницю, 29 січня, проводили контрольні поєдинки в рамках підготовки до другої частини сезону. Звіти про матчі читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Олександрія – Аланьяспор U-19 – 1:0

Гол: Третьяков, 9 (пен)

Динамо Тбілісі – Колос – 1:1

Голи: Споркслєде, 18 – Оріховський, 90+3

Олександрія – Арда – 1:3

Голи: Дубра, 26 – Жунінью, 48, 90, Делев, 75

Зоря – МФМ – 2:1

Голи: Кабаєв, 47 (пен), Луньов, 79 – ?, 49 (пен)

Минай – Олімпік – 1:1

Голи: Чогадзе, 4 – Угечукву, 27

Зоря без проблем розібралась із МФМ. Підопічні Скрипника оточили ворота суперника – нігерійців кілька разів рятував кіпер, а тричі за нього грав каркас. По перерві команди обмінялись результитивними ударами з пенальті, але перемогу святкували все ж луганці. Луньов відкрився під передачу та забив метрів з 14-ти – 2:1.

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Колос проводив свій спаринг з іменитим Динамо Тбілісі. Чемпіони Грузії вразили ворота українців вже в дебюті зустрічі. Ковалівці атакували, але ніяк не могли забити. На цьому фоні Руслан Костишин був дуже емоційним, за що навіть отримав вилучення. В останні хвилини Колос штурмував суперника, що завершилось красивим голом Оріховського зі стандарту. Напружені 1:1.

На зборах також зустрілись між собою дві українські команди: Минай та Олімпік. Відкрили рахунок донеччани завдяки потужному удару Чогадзе, а закарпатці відповіли ефектним м'ячем Угечукву. Команди заграли ще жвавіше у другій 45-хвилинці, але вже ніхто не забивав.

Найбільше сьогодні попрацювали гравці Олександрії, адже команда Володимира Шарана провела аж два спаринги. У першому олександрійці обіграли молодіжку Аланьяспора (1:0), а в другому поступились болгарській Арді (1:3).

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