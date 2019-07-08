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Зоря розгромно поступилась Осієку – один з голів у ворота луганців забив українець

15:42 1040 Читать на русском
Зоря розгромно поступилась Осієку – один з голів у ворота луганців забив українець
Зоря / ФК Зоря

Луганська Зоря зустрічалась з Осієком у товариському матчі на передсезонному зборі.

Товариський матч

Зоря – Осієк – 1:4

Голи: Шалфєєв, 84 – Дугандзіч, 6, 18 Шполяріч, 8, Льопа, 36

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Склад Зорі: Нікола Василь (Данило Хмеловський, 33 (Дмитро Мацапура, 65), Богдан Михайліченко, Микита Каменюка, Ігор Чайковський, Максим Білий, Леван Арвеладзе (Владислав Кабаєв, 78), Тимофій Сухар (Владислав Ємець, 46), Дмитро Литвин, Єгор Шалфєєв, Ілля Повалій (Ігор Загоруйко, 56), Пилип Будківський.

Початок товариського поєдинку проти Осієка для Зорі вийшов невдалим. Вже на 18 хвилині гри рахунок був розгромним. Хорватська команда забила підопічним Скрипника тричі.

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На 35 хвилині гри Осієк отримав право виконати пенальті. Пробивати пішов український футболіст Дмитро Льопа та вдало реалізував 11-метровий, зробивши рахунок 4:0.

У другому таймі Зоря вирівняла гру а наприкінці матчу заволоділа ініціативою, яка вилилась у забитий м'яч престижу. У підсумку – поразка команди Скрипника 1:4.

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Теги
Міжсезонні збори Дмитро Льопа Дмитро Льопа Зоря Зоря Осієк Осієк
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