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Зоря розгромила Железнічар – дублем відзначився орендований у Динамо талант

21:22 626 Читать на русском
Зоря розгромила Железнічар – дублем відзначився орендований у Динамо талант
Зоря – Железнічар – 4:0 / ФК Зоря

Луганська Зоря продовжує підготовку до другої частини сезону і сьогодні її жертвою став Железнічар (Боснія і Герцеговина). Відео голів та звіт про матч дивіться на "Футбол 24".

Товариські матчі

Зоря – Железнічар – 4:0

Голи: Лєднєв, 22, 39, Кочергін, 29, 62

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У черговому матчі на тренувальних зборах Зоря зустрічалась з боснійським Железнічаром. У цьому матчі Віктор Скрипник, на відміну від попередніх поєдинків, випустив на поле основний склад.

З перших хвилин луганці захопили перевагу і тримали її майже до кінця зустрічі. Непоганий шанс забити втратив Владлен Юрченко – після його пострілу голкіпер суперника перевів м’яч на кутовий. Зрештою, в середині тайму рахунок відкрив Богдан Лєднєв, який грає за Зорю на правах оренди. За кілька хвилин своїм моментом скористався Владислав Кочергін і подвоїв перевагу "мужиків". Під кінець тайму Лєднєв ударом метрів з 25-ти у кут воріт зробив рахунок розгромним.

По перерві дублем відзначився Кочергін. Під кінець зустрічі суперник пожвавився і створив кілька небезпечних моментів, однак захист і голкіпер Зорі відпрацювали надійно.

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Теги
Зимові збори Товариські матчі Зоря Зоря Железнічар Железнічар
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