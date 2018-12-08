Зоря розгромила Арсенал-Київ і продовжила свою безпрограшну серію

У 18 турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря без проблем обіграла Арсенал-Київ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 18 тур

Зоря – Арсенал-Київ – 3:0

Голи: Караваєв, 36 (пен), Громов, 51, Каменюка, 80

Зоря завдяки позитивним результатам в останніх турах вискочила на 4 місце чемпіонату, а Арсенал-Київ минулого тижня перервав серію поразок, хоча й залишився на дні турнірної таблиці.

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Луганці могли відкрити рахунок вже на старті зустрічі, коли Арвеладзе зі штрафного пробив у стійку. Згодом забивати мав Кочергін, якому відмінний момент створив Караваєв – Сітало врятував гостей. У першому таймі голкіпер Арсенала-Київ здійснив 3 сейви. Зоря загалом до перерви завдала 9 ударів, тоді як суперник жодного разу навіть не підійшов до її воріт.

Ще один шанс забити змарнував Кочергін, а Кабаєв здалеку не влучив у площину. Господарі повністю контролювали хід матчу, але "розмочили" ворота киян тільки з пенальті – Зозуля у власному штрафному майданчику рукою заблокував удар Караваєва. Сам капітан Зорі грамотно виконав 11-метровий і вивів свою команду вперед.

Другий тайм луганці розпочали з того, що подвоїли перевагу. Арвеладзе, який протягом всього матчу роздавав якісні передачі, вирізав розкішне закидання з глибини у чужі володіння. Тимчик відгукнувся на пас, прийняв м'яч, але не переграв голкіпера. Першим на добивання встиг Громов – комфортна перевага 2:0, інтрига фактично зникла.

Лише після цього Зоря дозволила бодай щось створити "канонірам". Арсенал-Київ змусив трішки понервувати голкіпера "чорно-білих", але пробити його столичним гостям не вдалося. Натомість на протилежному кінці поля Каменюка добив суперника.

Ветеран вперше за довгий час з'явився на полі, але це не завадило йому розірвати правий фланг киян. Микита пройшов по бровці, обігрався з партнером, залетів у штрафний майданчик і з гострого кута загнав третій гол у сітку.

Таким чином, Зоря набрала 28 очок і закріпилася на 4 місці – до п'єдесталу 8 пунктів. Арсенал-Київ з 8 балами безнадійно розмістився на дні турнірної таблиці.

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Цікаві факти

– Арсенал-Київ не перемагає протягом 7 турів – команда В'ячеслава Грозного зимуватиме на останньому місці.

– Зоря не програє в чемпіонаті 6 матчів – з жовтня.

– Зоря провела 260-й домашній матч в УПЛ.

– Артем Громов забив 35-й гол у чемпіонатах.