"У Зорі можуть бути достатньо великі проблеми. Наскільки я розумію, зараз готується судовий позов до Зорі на 2 млн євро з приводу переходу Вілліана Гомеса. Та справа, коли він перейшов із Металіста і жодного разу не зіграв за Зорю, а його продали до Крузейро і всі гроші зайшли луганцям.

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Луганський клуб мав віддати частину тим людям, які організовували трансфер, певну суму грошей, але не віддав. Тепер ці люди написали листа в Зорю з проханням розрахуватися, а якщо цього не буде, то вони залишають за собою право йти до суду.

Два млн євро для будь-якого українського клубу – серйозні гроші. Стабільність Зорі залежить від того, як команда зараз зіграє весняну частину. Якщо команда потрапить до групового раунду Ліги Європи, тоді можна буде говорити про якусь стабільність. А так у команди можуть бути великі проблеми, і ще й накладається ця історія з Вілліаном.

Реально, він не зіграв жодного матчу. Наскільки я розумію, тоді були близькі стосунки між Шахтарем та Зорею і керівництво донецького клубу порадило луганцям провернути цю історію, закрити її таким чином. Клуб забрав футболіста із Металіста, підписав як вільного агента. Вілліан не зіграв жодного матчу, і його одразу продали в Крузейро.

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Зоря просто на рівному місці заробила гроші. Безперечно, що це є бізнес, але там були люди, які оформлювали всю цю історію, які придумали її і очікували на свої дивіденди. Зоря з ними не розрахувалася, і це може бути дуже серйозною проблемою для клубу", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

До слова, Вілліан Гомес ніколи не грав за Зорю. У сезоні 2012/13 він захищав кольори харківського Металіста, звідки й перебрався в Крузейро у 2013 році. У момент переходу його права передали Зорі, що було пов'язано з від'їздом з України власника харківського клубу Сергія Курченка.

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