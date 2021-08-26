Рапід на старті поєдинку збільшив відрив від Зорі у протистоянні – Грюль втік від оборони та потужно пробив у ближній кут. Через 6 хвилин австрійці подвоїли перевагу, забивши після подачі кутового. Зоря ж відіграла один м'яч – Булеца навісом зі штрафного знайшов голову Гладкого.

Зоря вилетіла з Ліги Європи, вдруге програвши Рапіду й пропустивши три голи – луганці виступатимуть у Лізі конференцій

Луганці атакували більшими силами, проте вкотре пропустили від Рапіда. Цього разу нападники втікли удвох від захисників, а Фунтас забивав вже у порожні ворота. Зоря один м'яч відіграла – Шахаб реалізував пенальті, який сам і заробив. Луганці під завісу зустрічі отримали ще один пенальті, але цього разу Шахаб не переграв воротаря, пробивши точно так само, як і першого разу.

Таким чином, Зоря програла Рапіду 2:6 за сумою двоматчевого протистояння та продовжить євросезон у Лізі конференцій.