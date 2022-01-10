Сьогодні, 10 січня, гравці Зорі повернулись до тренувань. Після вступного слова від тренера та генерального директора футболісти виконали традиційну пробіжку та деякі ігрові вправи, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тренування пропустили Микита Шевченко та Дмитро Хомченовський – обидва гравці захворіли на COVID-19 та приєднаються до команди після одужання. Також прес-служба клубу запевнила, що команда отримає новачків, проте перше тренування у новому році провела у звичному складі.

Зазначимо, що луганці тренуватимуться в Запоріжжі включно до 15 січня, після чого команда вирушить на збори до Туреччини.

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