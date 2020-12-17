"Питання, яке дуже цікавить уболівальників – це майбутнє Віктора Скрипника. Ще раз зазначу: у головного тренера чинний контракт з клубом до 30 червня 2022 року і нікуди йти він не збирається.

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Перед грою ті люди, які написали, що Скрипник не прилетів, напевно, через затори просто запізнилися в аеропорт. Ми прилетіли разом з командою, хлопці поїхали в готель, а я разом з головним тренером поїхав на зустріч з президентом клубу.

Біля готелю нас не побачили і озвучили неправдиву інформацію. Будь-яку інформацію потрібно перевіряти і чутки не поширювати", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Зауважимо, Віктор Скрипник очолив Зорю минулого року. У поточному сезоні його команда брала участь у груповому етапі Ліги Європи, але фінішувала третьою та не зуміла вийти з групи. Після першого кола УПЛ луганці йдуть четвертими.

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями