Головний тренер Зорі Патрік ван Луевен скрупульозно підбирає футболістів у свою команду. Перегляд уже провалили Сілвіан, Фофана, Рамсі та Гучек. Слідом за цією четвіркою відправився і француз Паскаль, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, тепер Зоря переглядає грузинського півзахисника Георгі Кохреїдзе, який грав за збірні своєї країни на молодіжному рівні, але в головній команді поки не дебютував. У минулому сезоні провів 6 матчів за французький Гренобль у Лізі 2.

Нагадаємо, першу половину сезону Зоря завершила на 4-му місці в турнірній таблиці УПЛ з невеликим відставанням до другої позиції.

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