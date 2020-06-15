Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде, – журналіст

Інформація про можливе зникнення Зорі виявилася дещо перебільшеною. Втім, певні проблеми у луганського клубу дійсно є.

Як відомо, днями з'явилася інформація про серйозні фінансові негаразди у луганській Зорі. Більше того, луганський клуб начебто ризикує припинити існування у випадку невиходу до групової стадії єврокубків у сезоні 2020/21.

Втім, про можливе зникнення клубу мова наразі не йде. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

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"Геллер все-таки дофінансовує Зорю. Зовсім трішки, але він це робить. Гроші у нього є, він навіть у своїй декларації записав, як я нарахував, 7 млн доларів. А ми розуміємо, що насправді там ще більше. Але цього недостатньо, щоб повністю фінансувати Зорю.

Тому логічно, що якщо Зоря не потрапить в Лігу Європи, то будуть проблеми. Я не думаю, що дійде до зникнення клубу. Наші джерела не підтверджують цю інформацію. Зоря буде використовувати інші можливості, буде продавати футболістів", – заявив журналіст.

Нагадаємо, Зоря ще очікує грошей від Динамо за перехід Олександра Караваєва. Також луганський клуб повинен отримати більше мільйона доларів від бразильського Крузейро за трансфер Вілліана Гомеса.

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