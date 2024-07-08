Луганська Зоря розраховує на двох представників київського клубу і в наступному сезоні.

У розташуванні Зорі в Словенії сьогодні мають з'явитись центральний півзахисник Олександр Яцик та форвард Ігор Горбач, повідомляє ТаТоТаке.

Црвена Звезда може перехопити у Динамо зіркового форварда, який забивав на Копа Амеріка-2024

Обидва гравці належать Динамо та грали за Зорю в минулому сезоні. Горбач проведе за луганців увесь наступний сезон, тоді як Яцик – щонайменше перше коло.

Зауважимо, що Олександр Яцик провів за Зорю 26 матчів минулого сезону, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом. Горбач записав до свого активу 5 голів та 2 асисти в 27 матчах минулої кампанії.

"Треба бути, в першу чергу, мужиками": Футбол 24 провів збірну України на Олімпіаду й поговорив із Ротанем – ексклюзив