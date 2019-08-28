Зоря продала всі квитки на матч кваліфікації Ліги Європи проти Еспаньйола

У підопічних Віктора Скрипника буде потужна підтримка на матчі проти іспанської команди.

Луганський клуб реалізував усі квитки на матч-відповідь у Запоріжжі, інформує FootballHub.

Зоря – Еспаньйол: іспанці прилетіли в Запоріжжя на матч-відповідь Ліги Європи

Славутич-Арена, яка прийматиме поєдинок, вміщує 11 883 глядачі. Ціна квитків коливалась від 30 до 100 гривень. Нагадаємо, вирішальний для Зорі матч у поточній єврокампанії розпочнеться завтра, о 20:00 за київським часом.

"Чекаю від завтрашньої гри лише одного – здійснення мрії", – Громов про матч-відповідь кваліфікації ЛЄ проти Еспаньйола

До слова, перша зустріч в Іспанії завершилась поразкою українського клубу з рахунком 1:3.