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Зоря прийме Динамо 1 вересня – УПЛ затвердила дати та час матчів 6-го туру

20:18 307 Читать на русском
Зоря прийме Динамо 1 вересня – УПЛ затвердила дати та час матчів 6-го туру
Зоря – Динамо

Українська Прем'єр-ліга назвала дати та час проведення поєдинків 6-го туру.

Один матч 6-го туру УПЛ відбудеться у п'ятницю – 30 серпня, в останній день літа глядачі зможуть переглянути три гри, а у День знань буде проведено ще 2 поєдинки.

Нагадаємо, після 4-х турів чемпіонату України лідером турнірної таблиці є Шахтар, який набрав максимальні 12 очок. На останній сходинці перебуває Олімпік (0 очок).

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П'ятниця, 30 серпня

Десна – Карпати 19:00

Субота, 31 серпня

СК Дніпро-1 – Колос 17:00

Ворскла – Олександрія 17:00

Львів – Маріуполь 19:30

Неділя, 1 вересня

Олімпік – Шахтар 17:00

Зоря – Динамо 19:30

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