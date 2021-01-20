Луганська Зоря не залишила без уваги вихід Андрія Луніна у стартовому складі Реала на матч Кубка Іспанії.

"Сьогодні відбулася дуже важлива подія в житті нашого екс-гравця Андрія Луніна – дебют в основному складі мадридського Реала в офіційному матчі!

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У ці хвилини його команда грає в кубковому матчі проти Алькояно. Вітаємо Андрія та бажаємо подальших успіхів", – йдеться у твіттері луганського клубу.

Зазначимо, що Андрій Лунін вперше вийшов на поле у футболці Реала в офіційному матчі. Українець чекав дебюту майже тисячу днів після того, як підписав контракт із мадридцями влітку 2018 року.

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