Луганська команда вже прибула до Любліна на матч-відповідь Ліги Європи проти Славії.

Зоря вже прибула до польського Любліна, де зійдеться у поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти празької Славії, повідомляє ТаТоТаке.

Русин підписав контракт з Сандерлендом – джерело озвучило суму і умови угоди

З командою не вирушив Назарій Русин, який продовжує готуватись індивідуально у Львові. Нагадаємо, нападника тривалий час сватають до Сандерленда, який виступає в Чемпіоншипі.

Нагадаємо, Назарій перейшов у Зорю влітку 2022 року за 250 тисяч євро, ставши минулого сезону найкращим бомбардиром команди і отримавши виклик у збірну України. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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