"Мужики" завершили роботу за кордоном і готуватимуться до відновлення сезону вже у Запоріжжі.

Зоря приєдналась до когорти команд, які закінчили підготовку у Туреччині і успішно повернулися на батьківщину.

Зоря здобула вольову перемогу в завершальному спарингу, обігравши Динамо Тбілісі

Сьогодні вранці підопічні Віктора Скрипника прибули у Запоріжжя. Неділя буде у гравців вихідним днем, а вже з понеділка "чорно-білі" розпочнуть тренувальний процес перед рестартом сезону, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Загалом, на зборах луганці провели 7 спарингів – двічі перемогли, тричі зіграли внічию і ще два рази рази програли. Різниця забитих і пропущених голів 10-10.

Перший офіційний поєдинок другої частини сезону Зоря проведе у суботу, 13-го лютого, на "Славутич-Арені". Суперником "чорно-білих" буде чернігівська Десна. Початок зустрічі о 14:00.

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