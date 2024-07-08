Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону через товариські матчі. Читайте про поєдинки, які відбулись 7 липня, на "Футбол 24".

Літні збори, товариські матчі клубів УПЛ

Белтинці (Словенія) – Зоря – 3:2

Голи: Штімац, 9, 12, Рантаса, 38 – Гулько, 4, Ндур, 81 (п.)

Колос – Кудрівка-Нива – 3:1

Голи: Криворучко, 4, Паулаускас, 72, Ільїн, 75 – Тименко, 30 (п.)

Црвена Звезда може перехопити у Динамо зіркового форварда, який забивав на Копа Амеріка-2024

Зоря на зборах у Словенії зіграла свій вже другий спаринг. Після нічиєї з угорським МТК (1:0), підопічні тандему Коваль-Бартуловіч поступились Белтинцям. Луганці вийшли вперед вже на початку зустрічі, однак Штімац дуже скоро оформив дубль, забивши протягом 3 хвилин. Перед самою перервою представник другої ліги Словенії забив втретє. Наприкінці матчу Ндур зумів скоротити відставання, але врятувати бодай нічию Зорі не вдалось.

У ще одному матчі Колос у Ковалівці здолав Кудрівку-Ниву. Криворучко на 4 хвилині дальнім ударом у нижній кут вивів "хліборобів" вперед. В середині тайму представники Першої ліги відновили статус-кво з пенальті. Однак на екваторі другої сорокап'ятихвилинки спочатку Паулаускас, а за три хвилини Ільїн (красиво перекинувши через голкіпера) вирвали для Колоса перемогу.

Рух розбив Штурм з дублем новачка, Кривбас здолав бухарестське Динамо, Полісся взяло гору над ЛНЗ: спаринги клубів УПЛ