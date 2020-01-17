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Зоря попрощалася з Литвином – він не зіграв жодного матчу в поточному сезоні

17 січня 18:47 840 Читать на русском
Зоря попрощалася з Литвином – він не зіграв жодного матчу в поточному сезоні
Дмитро Литвин / фото з відкритих джерел

Луганський клуб припинив співпрацю із захисником Дмитром Литвином, який не зміг здобути місце в основі команди Скрипника.

Контракт із гравцем розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт Зорі.

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Нагадаємо, що Литвин перейшов у Зорю в січні 2018 року. За цей час провів 13 ігор в УПЛ і двічі вийшов на поле в Кубку України. 23-річний футболіст раніше виступав за португальські Авеш, Фафе та Реал.

До слова, 19 січня Зоря вирушить на перший тренувальний збір до Туреччини. В рамках підготовки до другої частини сезону команда Віктора Скрипника проведе 7 спарингів.

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Зоря Зоря Дмитро Литвин Дмитро Литвин
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