Зоря попрощалася з Литвином – він не зіграв жодного матчу в поточному сезоні

Луганський клуб припинив співпрацю із захисником Дмитром Литвином, який не зміг здобути місце в основі команди Скрипника.

Контракт із гравцем розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт Зорі.

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Нагадаємо, що Литвин перейшов у Зорю в січні 2018 року. За цей час провів 13 ігор в УПЛ і двічі вийшов на поле в Кубку України. 23-річний футболіст раніше виступав за португальські Авеш, Фафе та Реал.

До слова, 19 січня Зоря вирушить на перший тренувальний збір до Туреччини. В рамках підготовки до другої частини сезону команда Віктора Скрипника проведе 7 спарингів.

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