Український тренер Сергій Руденко увійшов до штабу Юрія Коваля в Зорі, повідомляє офіційний сайт луганців.

Троє гравців Динамо вирушили на тренувальний збір з Зорею

49-річний фахівець працюватиме разом з Младеном Бартуловічем, Артемом Коледою та Інною Десюк.

До слова, Руденко вже раніше трудився у Зорі – з 2011-го по 2020-й він був тренером команди U-21. Його останнім місцем роботи був запорізький МФК Металург, який він покинув у березні 2024-го.

Нагадаємо, Зоря за підсумками минулого сезону посіла у турнірній таблиці УПЛ десяту сходинку і вперше за довгий час не братиме участі у єврокубках. Нині команда готується до сезону у Словенії.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"