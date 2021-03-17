Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш, права на якого належать Фенербахче, може стати гравцем Шахтаря влітку за безпосередньої участі луганського клубу.

Зоря влітку має намір активувати опцію викупу іранського форварда за 1,5 млн євро у Фенербахче, стверджує Fotospor.

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Втім, Сайядманеш надовго не затримається у луганському клубі. За інформацією джерела, Зоря нібито має домовленість із Шахтарем, який готовий викласти 8 млн євро за нападника. Раніше повідомлялось, що луганці не мають фінансів для викупу Аллах'яра.

До слова, Сайядманеш загалом провів 16 матчів у складі Зорі в поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

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