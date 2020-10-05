Луганський клуб вирішив підсилити лінію атаки в останній день трансферного вікна.

Аллах'яр Сайядманеш став гравцем Зорі, повідомляє Transfermarkt. Форвард Фенербахче перебрався у луганський клуб на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Динамо може відпустити Шабанова в Зорю – клуби ведуть перемовини

За інформацією турецького журналіста Ертана Сюзгуна, Зоря матиме право викупити 19-річного іранця по завершенню оренди за 3,5 млн євро.

Зауважимо, що минулий сезон Сайядманеш провів в оренді за Істанбулспор, за який забив 1 гол в 11 матчах. Основна його позиція – центральний форвард, проте може зіграти лівого або правого вінгера.

Динамо – Зоря: шедевр Вербіча рятує від більшого провалу, кадрові проблеми Луческу і воротарський гол лякають перед ЛЧ