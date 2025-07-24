Луганський клуб вирішив орендувати Кремчаніна після перегляду на зборах, повідомляє ТаТоТаке.

Динамо офіційно віддало сина Саленка до іншого клубу УПЛ

Угода з 20-річним футболістом буде укладена до кінця сезону 2025/26. У минулій кампанії Кремчанін став найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 – провів 33 матчі за юнацьку команду Динамо, забив 24 голи та віддав 13 асистів. До слова, контракт вінгера з київським клубом розрахований до червня 2027 року.

Нагадаємо, раніше Зоря орендувала в Динамо півзахисника Романа Саленка та захисника Навіна Малиша. За підсумками минулого сезону луганський клуб посів 8-ме місце в українській Прем'єр-лізі.

Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас