Зоря підпише бразильского універсала на заміну Михайліченку, – ЗМІ

Луганці оформили перехід захисника Леовігільдо Жуніора Рєїса Родрігеса з північномакедонського Вардара, стверджує Football.ua.

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Офіційно про трансфер буде повідомлено найближчим часом. Бразилець відразу стане повноцінним гравцем Зорі, орієнтовний термін контракту – три роки. Леовігільдо повинен стати заміною для лівого захисника Богдана Михайліченка, якого луганці продали в Андерлехт.

У поточному сезоні 24-річний бразилець провів за Вардар 21 поєдинок, забив 5 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює потенційного новачка Зорі в 550 тисяч євро. Також відзначається його універсальність – Леовігільдо може зіграти по всьому лівому фланзі, від захисту до позиції вінгера.

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