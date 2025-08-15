Зоря офіційно оголосила про підписання контракту з досвідченим атакувальним півзахисником із Боснії і Герцеговини Неманьєю Анджушичем. Угода укладена на 1 рік. Гравець приєднався до Зорі в статусі вільного агента.

28-річний футболіст більшу частину кар’єри провів на батьківщині. У боснійській Прем’єр-лізі він виступав за Сараєво (64 матчі, 7 голів, 6 асистів) та Вележ Мостар (102 поєдинки, 22 голи, 12 асистів). Також у його кар’єрі був період у Туреччині, де він грав за Баликесірспор (11 матчів, 1 гол).

На міжнародному рівні Анджушич викликався до збірних Боснії і Герцеговини U-18, U-19 та U-21.

Останнім клубом півзахисника був Радник, за який він у 15 матчах забив 5 м’ячів і зробив 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює Анджушича у 250 тисяч євро.

