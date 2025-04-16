Чемпіон світу 2020 року в складі збірної України U-20 Кирило Дришлюк підписав новий контракт з колективом Младена Бартуловіча.

"На перший тайм з Вересом Зоря не вийшла": Бартуловіч розніс підопічних за чергове фіаско

"Луганська Зоря уклала новий довгостроковий контракт з півзахисником нашої команди Кирилом Дришлюком.

Кирило перейшов до складу "чорно-білих" в сезоні 2022/2023. За час перебування в луганській команді він зіграв 46 матчів в усіх турнірах та віддав дві гольові передачі", – зазначили в прес-службі Зорі.

Додамо, що екс-гравець молодіжної збірної України зіграв у поточному сезоні 18 матчів. Контракт 25-річного гравця з клубом закінчувався у грудні 2025 року. Термін нової угоди не уточнюється.

Верес в більшості переміг Зорю – Харатін оформив своєрідний дубль