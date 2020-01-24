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Зоря підписала чергового легіонера

16:37 142 Читать на русском
Зоря підписала чергового легіонера
Михайло Перовіч / Sportske

Луганська Зоря продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Черговим зимовим новачком команди став хорват Михайло Перовіч, інформує офіційний сайт луганців.

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Контракт нападника розрахований на 2,5 роки. Цікаво, що Перовіч до цього виступав за Будучность (14 голів у 52 матчах) та протистояв луганцям у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Саме 23-річний форвард став автором єдиного голу у ворота Зорі. Transfermarkt оцінює хорвата у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, у січні Зоря вже встигла підписати латвійця Андреаса Циганікса і хорвата Ловро Цвєка.

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Зоря Зоря Будучность Будучность Трансфери Трансфери чемпіонату України Михайло Перовіч Михайло Перовіч
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