Зоря підписала чергового легіонера

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Динамо – Хайдук: онлайн-трансляція матчу – переможець здобуває Gloria Cup
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Лєднєв підписав новий контракт з ДинамоУкраїна — 15:56 771
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"Хочу запросити тих гравців, які зможуть підсилити Арсенал": Артета – про перемовини з Шахтарем щодо МатвієнкаАнглія — 15:00 1010
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УПЛ офіційно затвердила змінений календар чемпіонату УкраїниУкраїна — 13:58 3395
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Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана ДинамоОвертайм — 12:00 6242