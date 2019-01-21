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Зоря перевела Гордієнка у дубль

20:23 189 Читать на русском
Зоря перевела Гордієнка у дубль
Артем Гордієнко / фото: ФК Зоря

Півзахисник Зорі Артем Гордієнко не полетів з головною командою на збір до Туреччини.

Головний тренер та керівництво луганців прийняли рішення перевести Гордієнка до дублюючого складу, повідомляє сайт уболівальників Зорі.

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Наразі представники клубу не давали офіційних коментарів стосовно цього питання.

Зауважимо, що раніше у дубль Зорі був переведений Олександр Сваток, який не захотів підписувати новий контракт із клубом.

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Артем Гордієнко Артем Гордієнко Зоря Зоря
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