Зоря перевела Гордієнка у дубль

Україна — 19:56 227
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Шаран підтвердив, що Бондаренко приєднається до Шахтаря влітку
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Барселона підпише Кевіна-Прінса Боатенга – гравець прибуде на медогляд найближчим часомІспанія — 19:20 693
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Кубок Азії-2019: Одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніру, Австралія в серії пенальті здолала УзбекистанСвіт — 18:50 238
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Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонівІталія — 17:55 452
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"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на МундіаліОвертайм — 16:00 1047
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