Зоря у рамках 2-го туру УПЛ 2025/26 перемогла Кудрівку (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кудрівка ефектно дебютувала в еліті, розбивши Олександрію з трьома забитими голами. Василь Баранов не став сильно змінювати переможний склад, обмежившись перестановкою в центрі оборони – замість Потімкова вийшов Векляк. Зоря ж почала чемпіонат "нулівкою" з ЛНЗ, однак Віктор Скрипник теж вирішив обійтись однією заміною. У опорній зоні замість Дришлюка вийшов Башіч, а позицію Якова в центрі оборони зайняв Джордан.

Луганці підходили до зустрічі на тлі трагічної смерті Володимира Білоцерковця – свого вічно 25-річного латераля, якому пророкували місце в основному ростері у сезоні. Матч стартував з хвилини мовчання.

Новачки УПЛ доволі активно розпочали перший тайм. Саме підопічні Василя Баранова могли відкривати рахунок – на 18-й хвилині Векляк виконав закидання аж на правий край штрафного, куди увірвався Сторчоус. Хавбек оформив дубль у попередньому турі, але цього разу пробив неточно.

Втім, цей удар виявився єдиним для Кудрівки до перерви. Зоря ж всього за чотири хвилини після нього вирвалась вперед. Джордан з правого флангу виконав пас у зону перед карним майданчиком, де Будківський поставив корпус і виконав скидку. Її підхопив Роман Саленко – син легендарного Олега Саленка змістився до лінії та вгатив під ближню стійку. 1:0!

Після цього луганці перехопили ініціативу, однак інших моментів підопічні Віктора Скрипника у першому таймі не створювали. Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги "чорно-білих". У роздягальні Василь Баранов зняв опорника Думанюка, випустивши замість нього новачка Лосенка.

І вже за три хвилини по перерві Кудрівка зрівняла рахунок. Щоправда, героєм став не Лосенко, а голкіпер Яшков, який виконав асист. Воротар так сильно виніс м'яч, що перекинув оборону Зорі – вийшов ідеальний пас у глибину на хід Лєгостаєву. Нападник випередив Джордана (у бразильця ще фора була), вирвався сам на сам і "прошив" Сапутіна. 1:1!

От тільки щастя дебютантів УПЛ тривало недовго. Джордан на 56-й хвилині виправився за свою помилку, замкнувши подачу Жунінью після розіграшу кутового – 2:1!

У Кудрівки довгий час нічого не виходило, а Зоря взагалі перестала загострювати. Тоді Василь Баранов провів заміни, кинувши у бій досвідчених гравців. На полі з'явились Безбородько, Коркішко, Світюха й Тотовицький. Останній міг врятувати команду від поразки.

На 85-й хвилині Коркішко хитнув Джордана й Пердуту на лівому краю штрафного та подав на дальню, а Світюха скинув на лінію воротарського. Сапутін вже висмикнувся з воріт, дозволивши Тотовицькому замикати у порожні – втім, Андрій не влучив.

На 3-й компенсованій же Тотовицький замикав навіс з правого флангу, пробивши головою метрів з восьми. Вийшло точно в руки Сапутіну.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі з рахунком 2:1. Луганці набирають чотири очки, Кудрівка залишається з трьома.

