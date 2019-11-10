Зоря перемогла Колос і вийшла на другу позицію – ковалівці догравали матч вдев'ятьох, Шевченко потягнув пенальті

В рамках матчу 14-го туру УПЛ Зоря здобула важку домашню перемогу Колосом (2:0).

Перемога вивела б Зорю на друге місце, а Колос в разі успішного для себе результату міг перервати п'ятиматчеву програшну серію. Словом, боротися було за що, тому вже на старті матчу команди обмінялися непоганими моментами. Перші з них створили луганці – на 11-й хвилині Лєднєв з рикошетом пробив метрів з 25-ти в руки Волинцю, а на 12-й Кочергін ледь не переправив простріл Михайліченка у ворота. Колос огризнувся моментом Оріховського на 17-й, коли внаслідок метушні Павлу вдалося пробити метрів з шести – вище воріт!

Надалі гра заспокоїлася. Колос намагався ловити Зорю на контратаках, а "мужики" тримали ініціативу. Зрештою, другий підхід приніс успіх: на 30-й хвилині Русин увірвався в штрафний впав після контакту з Гавришем, всадивши його на жовту картку й заробивши пенальті – його впевнено реалізував Юрченко. Малюнку гри цей гол не змінив, а найбільше кидалася у вічі велика кількість ударів – щоправда, до перерви в площину команди влучили всього по одному разу. Найбільш цікавими у другій половині тайму були замикання головою у виконанні Гавриша та Лисенка – обидва пройшли повз ворота.

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Відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Зорі у рахунку, а за 10 хвилин після поновлення гри луганці отримали перевагу ще й у кількості футболістів на полі – Гавриш грубо зіграв проти Русина та отримав другу жовту. Прикро, адже старт другого тайму вийшов рівним і цікавим: на 48-й Кабаєв пробив метрів з десяти у Волинця, а Колос огризнувся на 51-й метушньою з пострілом Лисенка з близької дистанції – тепер рятував Шевченко. Між цими моментами розташувалися дальній удар Лєднєва (в руки голкіперу) та заблокований удар Кожушка з меж штрафного.

Здавалося, що тепер ковалівців притиснуть і розгромлять, однак у середині другого тайму "мужики" створили всього два непоганих моменти – це були дальні удари у виконанні Лєднєва та Кочергіна, які потягнув Волинець. Колос не тушувався, а постійно ліз уперед, намагаючись стріляти з будь-яких дистанцій. Зрештою, настирність гостей була винагороджена на 74-й хвилині: Чеберко збив Зозулю у штрафному, арбітр призначив пенальті, а Волков пробив з "позначки" – і не забив! Шевченко намертво взяв його удар.

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За дві хвилини по цьому Колос залишився вдев'ятьох внаслідок грубого фолу Морозка, який оцінили червоною карткою. В таких умовах протистояти Зорі було вже занадто важко, хоча луганці нічого, крім дальніх неточних ударів та замикання Будківського повз праву стійку, до завершення основного часу так і не створили. Гості також огризнулися кількома негострими моментами, але врятувати матч підопічним Руслана Костишина так і не вдалося. Вже на 90+1-й хвилині Кочергін закрив усі питання щодо переможця, з лінії карного майданчика влучивши у правий кут – 2:0.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі. Луганці набрали 28 очок і бодай на кілька годин піднялися на другу позицію в турнірній таблиці. Колос, маючи 14 залікових балів, залишився на восьмій сходинці.

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