Представники еліти українського футболу підтримують форму під час перерви на матчі збірних. Результати та огляд зустрічей читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Зоря – Кудрівка – 3:1

Голи: Маткевич, 59, 109, Слесар, 117 – Матвєєв, 107

Верес – Рух – 2:2

Голи: Веслі Помба, 36, Бойко, 86 – Райляну, 5, 9

Оболонь – Металіст 1925 – 2:3

Голи: Теслюк, 10, Ломницький, 19 – Чурко, 59, Арі Моура, 70, 73

Епіцентр – ЛНЗ – 3:1

Голи: Мороз, 46, гравець на перегляді, 67, Бендера, 70 – Ассінор, 47

Зоря та Кудрівка зустрілись у матчі з нестандартним регламентом – 4 тайми по 30 хвилин. Перемогу святкували луганці. На початку гри забив Андушич, але взяття воріт не зарахували через гру рукою. На 59-й хвилині Маткевич відкрив рахунок. Кудрівка зуміла зрівняти завдяки голу Матвєєва, але Маткевич дуже швидко знову вивів Зорю вперед, а Слесар поставив крапку в зустрічі.

Вікторія перемогла Металіст, перервавши безвиграшну серію, Агробізнес зрівнявся з Буковиною на вершині

Верес та Рух розписали результативну нічию. Райляну оформив комфортну перевагу для "жовто-чорних", забивши двічі на 5-й та 9-й хвилинах. До перерви Веслі Помба скоротив відставання Вереса, а Віталій Бойко наприкінці гри вирвав нічию.

Металіст 1925 у вольовому стилі здолав Оболонь. Хоча Теслюк та Ломницький оформили 2:0 ще до 19-ї хвилини. Харків'яни перевернули гру в другому таймі. Чурко один м'яч відквитав, а Арі Моура протягом 4 хвилин оформив дубль та приніс перемогу Металісту 1925.

Епіцентр сенсаційно обіграв ЛНЗ. Перший тайм пройшов без голів, однак старт другого одразу подарував нам два м'ячі. Рахунок відкрив капітан Епіцентра Владислав Мороз, який забив штрафним ударом метрів з 25-ти. Втім, Ассінор миттєво зрівняв рахунок. Епіцентр знову вийшов уперед – відзначився гравець на перегляді. А Бендера на 70-й хвилині закріпив успіх команди з Кам'янця-Подільського.

