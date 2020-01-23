Зоря переглядає нападника на зборах – він забивав у ворота луганців в єврокубках

Чорногорський нападник Михайло Перовіч тренується із луганською Зорею на зборах в Туреччині.

Михайло Перовіч може стати гравцем Зорі під час зимового трансферного вікна, повідомляє луганський клуб у своєму Instagram.

Зоря віддала двох гравців в оренду клубу Першої ліги

Цікаво, що нападник виступав за Будучность та протистояв луганцям у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Саме Перовіч став автором єдиного голу у ворота Зорі.

До слова, Перовіч провів за Будучность 46 матчів і забив 11 голів в національному чемпіонаті, а Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро. Додамо, що гравець зараз перебуває у статусі вільного агента.

Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в обох поєдинках, новачок відзначився дебютним голом