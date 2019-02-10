Зоря переглядає форварда з Габону

Нападник збірної Габону Гаетан Міссі Мезу перебуває на оглядинах у луганській Зорі.

Команда Юрія Вернидуба може підписати 22-річного габонця, повідомляє "Территория Зари".

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Міссі Мезу наразі перебуває у статусі вільного агента. Раніше він грав у французьких клубах – Бальмі, дублі Валансьєна, ФК Париж, а два останні сезони провів у румунській Дунері. Також в його активі 5 матчів за збірну Габону.

Відзначимо, що Гаетан Міссі Мезу може зіграти правого та лівого вінгера, а також центрфорварда.