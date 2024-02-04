Луганці готуються до підписання одразу двох легіонерів.

На перегляді в Зорі зараз перебувають два легіонери – Яков Башіч та Матар Дійє, повідомляє Telegram-канал Zorya.FC.

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27-річний Башіч виступає на позиції опорного півзахисника, а його контракт належить хорватському Рудешу. Яков вийшов у складі луганців на контрольну гру проти Арки.

Матар Дійє знайомий українським уболівальникам завдяки виступам за донецький Олімпік та львівські Карпати. Матар також зіграв проти Арки та навіть встиг відзначитись голом.

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