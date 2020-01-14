Зоря оголосила суперників на зимових зборах – команда Скрипника проведе 7 спарингів

Луганський клуб озвучив суперників на зимових тренувальних зборах, які пройдуть в Туреччині.

Підготовка команди Віктора Скрипника до другої частини сезону буде розділена на два етапи. Перший тренувальний збір Зорі пройде з 19 по 30 січня, а другий – з 2 по 15 лютого, інформує офіційний сайт клубу.

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Під час зимових зборів Зоря проведе 7 товариських матчів. Цікаво, що 22 січня підопічні Скрипника зіграють одразу два матчі – суперниками будуть боснійський Челік та польський Лодзь. Також Зоря зіграє з польським Пястом (25 січня), сербським Вождовацем (29 січня), казахським Ордабаси (6 лютого), боснійським Железнічаром (10 лютого) та білоруським Торпедо-БеЛАЗ (14 лютого).

Нагадаємо, Зоря пішла на зимову перерву в УПЛ на 3 місці у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році Зоря зіграє 22 лютого проти Маріуполя.

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