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Зоря оголосила суперників на зимових зборах – команда Скрипника проведе 7 спарингів

14 січня 12:30 1068 Читать на русском
Зоря оголосила суперників на зимових зборах – команда Скрипника проведе 7 спарингів
Зоря проведе 7 спарингів на зимових зборах / ФК Зоря

Луганський клуб озвучив суперників на зимових тренувальних зборах, які пройдуть в Туреччині.

Підготовка команди Віктора Скрипника до другої частини сезону буде розділена на два етапи. Перший тренувальний збір Зорі пройде з 19 по 30 січня, а другий – з 2 по 15 лютого, інформує офіційний сайт клубу.

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Під час зимових зборів Зоря проведе 7 товариських матчів. Цікаво, що 22 січня підопічні Скрипника зіграють одразу два матчі – суперниками будуть боснійський Челік та польський Лодзь. Також Зоря зіграє з польським Пястом (25 січня), сербським Вождовацем (29 січня), казахським Ордабаси (6 лютого), боснійським Железнічаром (10 лютого) та білоруським Торпедо-БеЛАЗ (14 лютого).

Нагадаємо, Зоря пішла на зимову перерву в УПЛ на 3 місці у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році Зоря зіграє 22 лютого проти Маріуполя.

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Зоря Зоря Зимові збори
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