Зоря отримає гроші за перехід свого екс-форварда в Ноттінгем Форест – ЗМІ назвав суму
Луганцям перепаде солідний бонус за вклад у розвиток футболіста.
Як відомо, напередодні Ноттінгем Форест оголосив про перехід Денніса Еммануеля Бонавентуре. 24-річний форвард підписав з новачком АПЛ довготривалу угоду терміном на 4 роки і заплатив Уотфорду 14,8 мільйона євро.
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Частину грошей від трансферу за механізмом солідарності ФІФА має отримати і Зоря. За підрахунками Sport.ua, луганцям перепаде приблизно 75 тисяч євро.
Нагадаємо, Бонавентуре перейшов у Зорю у статусі вільного агента, а через рік перебрався в Брюгге за 1,4 млн євро. Своєю чергою Уотфорд виклав бельгійцям за Денніса 4 мільйони.
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