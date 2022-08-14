Луганцям перепаде солідний бонус за вклад у розвиток футболіста.

Як відомо, напередодні Ноттінгем Форест оголосив про перехід Денніса Еммануеля Бонавентуре. 24-річний форвард підписав з новачком АПЛ довготривалу угоду терміном на 4 роки і заплатив Уотфорду 14,8 мільйона євро.

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Частину грошей від трансферу за механізмом солідарності ФІФА має отримати і Зоря. За підрахунками Sport.ua, луганцям перепаде приблизно 75 тисяч євро.

Нагадаємо, Бонавентуре перейшов у Зорю у статусі вільного агента, а через рік перебрався в Брюгге за 1,4 млн євро. Своєю чергою Уотфорд виклав бельгійцям за Денніса 4 мільйони.

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